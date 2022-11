Willem-Alexander toert met waterstofbus langs waterstofbedrijven

Koning Willem-Alexander heeft woensdag een bezoek gebracht aan het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem. Tijdens het bezoek van de koning stond de waterstof-maakindustrie centraal.

Op het IPKW sprak de koning met vertegenwoordigers van bedrijven in de waterstof-maakindustrie. Het ging onder meer over de kansen en risico’s van de technologie. Willem-Alexander bezocht als eerste de brandstofcelfabrikant Nedstack. De koning liet zich toepasselijk per waterstofbus vervoeren van bedrijf naar bedrijf.

Willem-Alexander ging ook langs bij waterstofpionier HyGear, HyET Hydrogen en energieopslag-expert Elestor. Hymove, dat mobiele brandstofcelstystemen maakt, was de laatste stop tijdens het werkbezoek.