Willem-Alexander: trots op hoe Amalia operatie heeft doorstaan

Koning Willem-Alexander was erg onder de indruk van hoe prinses Amalia de operatie aan haar gebroken arm heeft doorstaan. Dat zei de koning na een werkbezoek, is te zien op beelden van RoyalTV van royaltyverslaggever Rick Evers.

“Ik kan wel zeggen dat ik zeer onder de indruk was van hoe stoer ze was met immense pijn. En dat ze het heel gelaten genomen heeft. We zijn heel trots op haar, hoe ze gisteren de operatie doorstaan heeft. Hoe het nu gaat weet ik niet, ik hoop haar vanavond weer te zien”, zei de koning.

Dinsdag werd bekend dat de 21-jarige prinses haar arm heeft gebroken na een val van haar paard. Ze werd dinsdagavond geopereerd. Door de armbreuk is de zomerfotosessie van het koninklijk gezin uitgesteld.