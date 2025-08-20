Willem-Alexander vaart met oud-klasgenoten van marineopleiding

Koning Willem-Alexander vaart woensdag met oud-klasgenoten van zijn opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder. Het Koninklijk Huis deelt dit op Instagram, samen met een reeks foto’s van Willem-Alexander tijdens zijn opleiding in 1986.

“Op 19 augustus, veertig jaar geleden startte Koning Willem-Alexander, toen nog Prins van Oranje, zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine. Onderdeel hiervan was een reis op de Hr.Ms. Urania, het zeilend schip voor marineofficieren in opleiding”, schrijft het Koninklijk Huis. “Op 1 juli 1986 werd de Prins van Oranje beëdigd tot luitenant-ter-zee bij de marine op de Hr.Ms. Tromp in Den Helder. Vandaag varen de voormalige klasgenoten van ARO SDZ 86/1 opnieuw uit. Dit keer vanuit de haven van Monnickendam op zeiljacht de Groene Draeck: een kameraadschap voor het leven.”

De Groene Draeck is het zeiljacht dat prinses Beatrix cadeau kreeg voor haar 18e verjaardag. Of de boot zich vandaag voegt bij SAIL Amsterdam, het evenement waarvan prins Maurits sinds 2014 beschermheer is, is niet bekend.