Willem-Alexander verbaasd over stilstaand verkeer Schipholtunnel

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag een werkbezoek gebracht aan een regionale verkeerscentrale van Rijkswaterstaat in het Zuid-Hollandse Rhoon. Hij kreeg een kort kijkje in de meldkamer en uitleg over hoe het verkeer op de weg wordt geregeld. Het bezoek was voor de koning aanleiding om zich uit te spreken over de vele files op de weg.

Willem-Alexander vertelde hoe hij naar eigen zeggen minstens één keer per week op de A4 vaststaat omdat de Schipholtunnel steeds dichtgaat door een melding van mogelijk te hoge vrachtwagens. De vorst vroeg zich af of dat misschien door een nieuw sensorsysteem kwam, maar verbaasde zich vooral over waarom bij een vals alarm het verkeer niet meteen kan worden opgestart.

Omdat de specifieke situatie zich in een andere regio bevindt, konden de medewerkers van de meldkamer daar niet direct een antwoord op geven. De meegereisde minister van Infrastructuur en Waterstaat, Barry Madlener, beloofde de koning echter direct dat hij de situatie zou uitzoeken. “Ik ga er vanmiddag meteen achteraan”, zegde de PVV’er Willem-Alexander toe.

Op de beelden in de meldkamer zag de koning hoe druk het op de snelwegen rond Rotterdam was. Er werd onder meer meegekeken bij de nasleep van een ongeluk op de A15. Willem-Alexander vroeg zich af of beelden van bijvoorbeeld een ongeluk bewaard bleven voor politieonderzoek maar dat is volgens Rijkswaterstaat niet de bedoeling. Ook kunnen video’s niet worden teruggespoeld.

Het bezoek aan Rijkswaterstaat was onderdeel van een reeks werkbezoeken die de koning regelmatig aflegt met een minister of staatssecretaris.