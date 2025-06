Willem-Alexander viert Veteranendag op Malieveld

Koning Willem-Alexander heeft zaterdag op het Malieveld in Den Haag gesproken met enkele veteranen. De koning was daar voor Veteranendag, die dit jaar de 21e editie beleeft.

Op beelden was te zien hoe de koning een rondgang maakte over het Malieveld. Hij schudde handen, maakte selfies met mensen en ging langs kinderen die een ondershirt voor veteranen ontwierpen.

Willem-Alexander en premier Dick Schoof waren eerder zaterdag bij een ceremonie in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Daar hield de premier een toespraak waarin hij alle veteranen bedankte voor hun inzet. De koning sprak ook na de ceremonie in de Koninklijke Schouwburg met een aantal veteranen.

De Nederlandse Veteranendag is dit jaar anders dan gewoonlijk. Normaal gesproken zou er een defilé zijn, maar dat moest wijken door de grote NAVO-top in Den Haag eerder deze week.