Willem-Alexander vindt koning zijn ‘nooit een sleur’

Willem-Alexander heeft het naar eigen zeggen prima naar zijn zin als koning. “Het is zo divers en zo leuk. Het is nooit een sleur”, zei de vorst in de eerste aflevering van het VPRO-jeugdprogramma Timmyland die zondagavond te zien was op NPO Zapp.

In de serie richt presentator Tim den Besten zijn eigen land Timmyland op en onderzoekt hij alles wat daarbij komt kijken. In de eerste aflevering had hij een gesprek met Willem-Alexander op Paleis Huis ten Bosch over wat het koningschap precies inhoudt, maar ook over wat de vorst zelf van zijn rol vindt.

Volgens de koning is voor hem elke dag anders. “Elke dag ontmoet je andere mensen, elke dag zie je andere problemen langskomen, elke dag zie je fantastische dingen die gebeuren”, somt hij op. “Nederland is ook een fantastisch sportland en al die successen die kan je meevieren.”

Teleurstellingen

Ook “teleurstellingen” horen erbij. “En rampen waarbij je stil moet staan om mensen te troosten. Elke dag is anders.”

Volgens Willem-Alexander zou Tim den Besten “ongetwijfeld” een goede koning zijn. “Ik neem aan dat je met je serieuze voorbereidingen een goede start maakt. Maar uiteindelijk ben ik niet degene die dat bepaalt, dat zijn de inwoners van Timmyland.”

Wanneer de koning aan de presentator uitlegt dat hij niet “de baas” is en dat de minister-president en de ministers regeren, vraagt Den Besten of hij premier Rutte namens hem kan contacten voor een interview. “Ik bel hem wel even of beter, ik sms hem op zijn oude Nokia”, reageerde Willem-Alexander lachend. Het gesprek met Mark Rutte is in de aflevering van volgende week te zien.