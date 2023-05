Willem-Alexander vindt zijn familietraditie op Vlieland ‘zo mooi’

De koninklijke familie heeft een bijzondere, voor veel mensen onbekende, band met Vlieland. De koning mocht in museum Tromp’s Huys een maquette onthullen, net als toenmalig koninginnen Juliana, Wilhelmina en Beatrix dat ooit voor het museum over de geschiedenis van het eiland deden.

“Ik vind het zo leuk dat het in de traditie van de familie zit. Dat er keer op keer familieleden in het Tromp’s Huys zijn geweest”, zegt de koning voorafgaand aan de onthulling van de maquette. De directeur van het museum merkt op dat de laatste keer zo’n dertig jaar geleden was. “Ik ben hier ook geweest”, zegt de koning daarop lachend. “Maar toen mocht ik nog geen maquette onthullen.”

Even was het spannend of het paar wel naar Vlieland kon. De koning en koningin reisden met de helikopter, maar bij slecht weer kon dat niet doorgaan. Bij het onthullen van de gedenksteen was de koning daarom des te blijer dat het was doorgegaan. “Anders had de verkeerde datum op de steen gestaan.”