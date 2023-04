Willem-Alexander was koning in tien bewogen jaren. Hij worstelde tijdens de coronapandemie met de voorschriften, droeg zijn steentje bij door jachtslot Het Oude Loo beschikbaar te stellen voor Oekraïense vluchtelingen en besloot de Gouden Koets voorlopig niet meer te gebruiken vanwege de link met het koloniale verleden van Nederland.

Tijdens de coronapandemie ging de koning meerdere keren de fout in, onder meer omdat hij met zijn gezin besloot vakantie te vieren in Griekenland. Dat terwijl de bevolking juist werd opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven in verband met het indammen van de corona-uitbraak. Vrijwel direct vloog het koningspaar terug naar Nederland en bood excuses aan. Zelden ging een koning zo diep door het stof. Het was immers niet de eerste keer dat de koning de fout inging: een paar maanden eerder hielden hij en koningin Máxima zich in Griekenland niet aan de regels door op de foto te gaan met een restauranteigenaar.

De zomer erna ging het weer mis, toen hij vlak voor een EK-wedstrijd van het Nederlands elftal handen schudde en geen afstand hield van voetbalsupporters in Den Haag. Een paar maanden later ging de familie wéér de fout in, tijdens de achttiende verjaardag van prinses Amalia. De oudste dochter van Willem-Alexander en Máxima had voor een feestje meer mensen uitgenodigd dan was toegestaan.

Gouden Koets

De koning maakt voorlopig nog geen gebruik van de omstreden Gouden Koets, zo kondigde hij vorig jaar aan. Nederland is daar nu nog niet klaar voor, zei hij in een videoboodschap. In het verlengde daarvan sloot de koning zich ook aan bij de door de overheid gemaakte excuses voor het slavernijverleden. Volgens de vorst is er “een begin gemaakt”, maar ligt er ook “nog een lange weg voor ons”, zo zei hij in zijn speech bij de traditionele nieuwjaarsontvangst van dit jaar.

Het koningspaar was duidelijk geraakt door de oorlog in Oekraïne die in februari vorig jaar uitbrak. Het paar liet weten “intens mee te leven” met de mensen in het land dat door Rusland wordt aangevallen. Oekraïense vluchtelingen waren daarom ook welkom bij koning Willem-Alexander en koningin Máxima, op Het Oude Loo. De koning liet weten al een paar keer bij de vluchtelingen langs te zijn geweest en goed contact met ze te hebben. “Het gaat ze heel goed af. Sommigen zijn alweer doorgereisd naar andere adressen, anderen zijn terug naar Oekraïne. Maar het fantastische is dat ze eigenlijk allemaal een baan hebben gevonden”, zo zei de koning na afloop van het staatsbezoek aan Griekenland afgelopen november.

Kroondomein Het Loo, waar de koning “een dagdeel per jaar” jaagt, kreeg de afgelopen jaren flink wat kritiek. Jaarlijks gaat het domein op slot voor publiek. Dat is officieel om rust aan het gebied te bieden, maar de koninklijke familie jaagt er in die periode ook. Veel milieu- en faunabeschermers zijn het niet eens met de jaarlijkse sluiting en er is kritiek op de miljoenensubsidie die de koning krijgt: de afgelopen vijf jaar zo’n 4,8 miljoen euro.