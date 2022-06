Willem-Alexander wijst in Wenen op belang Europese eenheid

Koning Willem-Alexander heeft maandag tijdens een speech op het stadhuis in Wenen verwezen naar de oorlog in Oekraïne. De koning roemde de Europese eensgezindheid en wees op het belang om daar juist nu naar te handelen.

“Dit is de tijd om onze Europese vrienden te omarmen. Samen geloven wij in vrijheid, in menselijkheid, in respect voor het recht en in vreedzame samenwerking. Niet zo heel ver hiervandaan worden die waarden ernstig geschonden. Het is belangrijk om juist nu uitdrukking te geven aan onze verbondenheid en eensgezindheid”, zei Willem-Alexander in de stadssenaatszaal van het Weense stadhuis.

“Laten we de positieve kracht waarover wij samen beschikken, versterken” riep de koning op, die Duits sprak. “Wenen heeft in dit opzicht zóveel te bieden. En dan denk ik niet alleen aan uw positie in de grote wereld, als VN-hoofdstad en zetel van de OVSE. Maar ook aan de wereld dichtbij, van mensen die samenleven in wijken en buurten.”

Tot slot dankte hij burgemeester Michael Ludwig voor zijn gastvrijheid in de Oostenrijkse hoofdstad. “Wonen in Wenen maakt mensen gelukkig. Wat is uw geheim? Wij hopen tijdens ons bezoek iets daarvan te ontdekken”, besloot hij.