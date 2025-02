Willem-Alexander: zonder vmbo en mbo staat Nederland stil

Koning Willem-Alexander heeft woensdag tijdens de opening van het Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem het belang van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) benadrukt. De koning beklemtoonde dat Nederland “zonder vmbo en mbo” stilstaat.

Bij de officiële openingsceremonie van de school waar ongeveer achthonderd leerlingen worden opgeleid tot technische professionals, richtte de koning zich tot de aanwezige leerlingen. Hij zei hen dat ze zich moeten realiseren dat Nederland stilstaat “zonder de opleiding techniek”. Willem-Alexander vertelde ook dat soms “minachtend wordt gesproken” over het vmbo en mbo. “Maar dat is volledig onterecht.”

Willem-Alexander deed die uitspraken omdat dit jaar het 25-jarig bestaan van het vmbo wordt gevierd. Een leidinggevende van het Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem bedankte de koning na zijn woorden voor “het hart onder de riem”.

Een overgrote meerderheid van de leerlingen van het Gilde Vakcollege Techniek is jongen. Slechts een klein gedeelte bestaat uit meisjes. De school gaf daarom aan “extra trots” te zijn op de vrouwelijke leerlingen die zij heeft. De koning sprak met enkele meisjes die les volgen op de school. Hij sprak met hen over hun toekomst in de technische sector.

In Gorinchem was woensdag grote belangstelling voor de komst van de koning. Zowel bij zijn aankomst als vertrek werd hij opgewacht door enkele honderden leerlingen, ouders en buurtbewoners.