William annuleert bezoek aan New York vanwege dood Elizabeth

Prins William heeft zijn bezoek aan New York van volgende week geannuleerd. De beslissing is genomen vanwege de periode van rouw die Buckingham Palace eerder had aangekondigd na de dood van koningin Elizabeth, vorige week donderdag. Die periode duurt tot zeven dagen na de uitvaart, die maandag is.

William zou in de Verenigde Staten naar een bijeenkomst gaan met alle winnaars en finalisten van de Earthshot Prize van vorig jaar. De prins riep de prijs voor initiatieven die strijden tegen klimaatverandering in het leven.

Vorig jaar werd de Earthshot Prize voor het eerst uitgereikt aan vijf acties. Zij kregen ieder een bedrag van 1 miljoen pond. De klimaatprijs wordt in december weer uitgereikt in Boston.