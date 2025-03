William basketbalt in Tallinn met gevluchte Oekraïense kinderen

Prins William heeft zijn bezoek aan de Freedom School in de Estse hoofdstad Tallinn als “geweldig” ervaren. Dat schrijft de Britse troonopvolger in een bericht op sociale media. De school is opgericht om Oekraïense kinderen en jongeren die door de oorlog in hun thuisland zijn getroffen te ondersteunen.

William ging in gesprek met medewerkers van de school en met de Oekraïense kinderen en jongeren. Met hen speelde hij ook een potje basketbal. “Het horen van de verhalen van zowel leraren als leerlingen is een krachtige herinnering aan niet alleen de menselijke impact van het conflict, maar ook aan de moed en kracht die de getroffenen tonen”, aldus William.

William is in Estland om een bezoek te brengen aan de Britse NAVO-troepen, die daar de oostgrens van het NAVO-verdragsgebied bewaken.