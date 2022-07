William bedroefd na moord op Zuid-Afrikaanse natuurbeschermer

De Britse prins William is geraakt door het nieuws over de moord op de Zuid-Afrikaanse natuurbeschermer Anton Mzimba. In een bericht op Twitter schrijft de Britse royal “diep bedroefd” te zijn. Ook hoopt hij dat de daders snel worden gepakt en berecht.

“Ik ben diep bedroefd kennis te nemen van de moord op Anton Mzimba, met wie ik in november sprak”, schrijft de prins, die Mzimba destijds via een videoverbinding sprak over stroperij in Zuid-Afrika. “Toegewijd en dapper, rangers zoals Anton staan centraal in het behoud van Afrika’s fantastische wilde dieren. De verantwoordelijken moeten snel voor de rechter worden gebracht. Mijn gedachten zijn bij zijn familie.”

Hoofdveldwachter Mzimba, die werkzaam was in het natuurreservaat Timbavati, werd dinsdagavond voor zijn eigen huis doodgeschoten. Natuurbeschermingsorganisatie Helping Rhinos liet woensdag weten dat Mzimba recent met de dood bedreigd werd. Zijn dood benadrukt volgens de organisatie de dreiging waarmee rangers dagelijks worden geconfronteerd.