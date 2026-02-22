William bedroefd om overlijden van 25-jarige legerarts Lucy Wilde

Prins William heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van korporaal Lucy Wilde eerder deze maand. De 25-jarige Britse was legerarts en had 18.000 volgers op TikTok. Wilde was tot eind vorig jaar korporaal bij The Welsh Guards, waar William sinds 2022 kolonel van is.

“Met enorme verslagenheid heb ik het nieuws vernomen van het overlijden van korporaal Lucy Wilde”, schrijft William in zijn functie als kolonel in zijn Instagram Story. “Ik herinner me onze ontmoeting in haar tijd bij The Welsh Guards, waar haar warmte en medeleven onmiskenbaar waren. Ze diende met moed en waardigheid als legerarts en wilde altijd anderen helpen. Ik betuig mijn oprechte medeleven aan haar familie en vrienden.”

Wilde werd begin februari dood gevonden in haar barak van het Royal Yorkshire Regiment. Het Britse ministerie van Defensie doet onderzoek naar haar doodsoorzaak.