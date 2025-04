William benoemt voormalig perschef tot directeur Earthshot Prize

Jason Knauf is benoemd tot de nieuwe directeur van de Earthshot Prize, de prijs die prins William in het leven riep om initiatieven te steunen die zich inzetten voor het herstel van de planeet. Knauf was eerder onder meer werkzaam als communicatiesecretaris van zowel William en zijn vrouw prinses Catherine als van prins Harry en zijn vrouw Meghan. Knauf was in 2018 een van de paleismedewerkers die Meghan beschuldigde van pestgedrag.

Earthshot Prize maakte donderdag bekend dat de huidige directeur, Hannah Jones, deze zomer na vier jaar haar functie neerlegt. Zij blijft William strategisch adviseren over innovatie en duurzaamheid. Knauf is door de raad van toezicht van de prijs benoemd tot haar opvolger. Knauf was de afgelopen jaren al bij de Earthshot Prize betrokken als bestuurslid. Tot 2021 was hij directeur van de Royal Foundation, de non-profitorganisatie die toezicht houdt op het liefdadigheidswerk van William en Catherine.

De prins kijkt ook uit naar de nieuwe samenwerking met Knauf. “Terwijl we vooruitkijken naar de toekomst van The Prize en het dringende werk dat nodig is om meer inspirerende oplossingen te ontwikkelen voor ’s werelds grootste uitdagingen, kijk ik ernaar uit om samen met Jason de koers uit te zetten voor de komende vijf jaar van The Earthshot Prize en de jaren daarna”, zei hij.

Knauf werkte van 2015 tot 2019 als communicatiesecretaris voor William, zijn broer Harry en hun echtgenotes. In 2021 kwam aan het licht dat twee medewerkers van het koningshuis een klacht tegen de hertogin van Sussex hadden ingediend wegens pesterijen. Een daarvan was Knauf. Het hof schakelde daarop een extern advocatenkantoor in om de klachten te onderzoeken. De onderzoeksresultaten bleven om privacyredenen geheim. Meghan heeft de beschuldigingen altijd ontkend.