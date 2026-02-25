William bezoekt biomedisch onderzoekscentrum in Londen

Prins William heeft woensdag een uitstapje gemaakt naar het Francis Crick Institute in Londen. De prins van Wales bezocht het biomedisch onderzoekscentrum omdat het dit jaar tien jaar geleden is sinds het werd geopend.

De prins kreeg, gekleed in een witte laboratoriumjas, een rondleiding en nam onder meer een kijkje bij de geavanceerde elektronenmicroscopie-afdeling. Onderzoekers lieten hem zien hoe hij een niercelmonster van een muis moest voorbereiden om door een microscoop te observeren. Volgens Britse media vertelde directeur Edith Heard dat de prins “het geweldig deed”. Ook voegde ze eraan toe “op zoek te zijn naar personeel”.

De zoon van koning Charles ontmoette tijdens zijn bezoek ook een aantal onderzoekers en leerlingen van een school die deelnamen aan een workshop. Bij vertrek ondertekende William een boek en kreeg hij onder meer een paar wetenschappelijke boeken mee.