William bezoekt set Doctor Who in aanloop naar Welshe BAFTA’s

De Britse prins William heeft in aanloop naar de uitreiking van de BAFTA Cymru Awards in Wales een bezoek gebracht aan productiehuis Bad Wolf Studios in Cardiff. De prins van Wales nam daar een kijkje op onder meer de set van Doctor Who, deelde Kensington Palace in een video op sociale media.

Het bezoek van de prins vond al in september plaats. De zoon van koning Charles stapte onder meer in een Tardis, een fictief ruimteschip en tijdmachine uit Doctor Who. Ook kreeg de troonopvolger een rondleiding langs de set van de serie The Other Bennet Sister en sprak hij met trainees die een carrière in de televisiewereld hebben opgebouwd, nadat ze via een programma van William een beurs hadden ontvangen.

William is voorzitter van de British Academy of Film and Television Arts. In die hoedanigheid zal de prins ook een speciale boodschap delen tijdens de prijsuitreiking op zondag. BAFTA Cymru is de Welshe tak van de BAFTA. De BAFTA Cymru Awards worden jaarlijks toegekend aan film- en tv-programma’s die in Wales zijn gemaakt.