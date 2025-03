William blij met CL-zege Aston Villa: zie jullie in Parijs

Prins William kijkt uit naar de kwartfinale in de Champions League. Aston Villa, de favoriete voetbalclub van de Britse troonopvolger, won woensdagavond thuis met 3-0 van Club Brugge en plaatste zich daarmee gemakkelijk voor de laatste acht van het Europese miljardenbal.

William bekeek de wedstrijd vanaf de tribune op Villa Park. Op beelden van Britse media is te zien hoe de prins met een speciale wedstrijdsjaal om zijn nek juichte bij doelpunten van zijn ‘cluppie’. Ook stak hij breedlachend zijn duimen op naar fans op de rijen onder hem.

Door de overwinning speelt Aston Villa in de kwartfinale tegen de Franse club Paris Saint Germain, die dinsdag na strafschoppen won van Liverpool. William kijkt ernaar uit om de wedstrijd tegen de Fransen bij te wonen. “Ik zie jullie in Parijs”, zei hij na afloop van het duel in Birmingham tegen journalisten.