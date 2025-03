William blikt terug op ‘onvergetelijke dagen’ in Estland

De Britse prins William vond de twee dagen die hij in Estland heeft doorgebracht “onvergetelijk”. Dat schrijft de prins van Wales vrijdag in een bericht op sociale media.

William bracht in Estland een bezoek aan de Britse NAVO-troepen, die daar de oostgrens van het NAVO-verdragsgebied bewaken. Vrijdag bezocht hij het Mercian Regiment, een infanterieregiment van het Britse leger. William is erekolonel van het Mercian Regiment.

Een dag eerder werd William in de Estse hoofdstad Tallinn ontvangen door president Alar Karis. Ook bezocht hij een Freedom School in de stad, die is opgericht om Oekraïense kinderen en jongeren die door de oorlog in hun thuisland zijn getroffen, te ondersteunen.