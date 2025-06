William brengt per helikopter bezoek aan Britse luchtmachtbasis

Prins William heeft woensdag per helikopter een bezoek gebracht aan een luchtmachtbasis in Wattisham, thuisbasis van het 4e Regiment Army Air Corps. Het is zijn eerste bezoek aan Wattisham sinds koning Charles vorig jaar zijn eretitel als kolonel van het regiment overdroeg aan William.

Op beelden op de Instagrampagina van de prins en prinses van Wales is William te zien in legeruniform tijdens een rondleiding langs de verschillende afdelingen van het vliegveld in Suffolk. Ook werd de prins door autoriteiten ingelicht over de werkzaamheden van het 4e Regiment Army Air Corps.

Zijn bezoek aan het regiment had oorspronkelijk in januari moeten plaatsvinden, maar was uitgesteld vanwege slechte weersomstandigheden. Hierdoor konden geplande activiteiten zoals een bezoek aan velden met legervliegtuigen niet doorgaan.