William deelt nieuwe foto met kinderen op Vaderdag

Prins William heeft ter ere van Vaderdag een nieuwe foto gedeeld van zichzelf en zijn kinderen. De hertog van Cambridge plaatste het vrolijke kiekje zondag op Instagram.

William zit in het midden van het beeld met zijn jongste zoon prins Louis op zijn nek. De oudste zoon, prins George, zit rechts in beeld van William. Op links zit zijn dochter, prinses Charlotte. Iedereen kijkt breedlachend in de camera.

Bij het bericht schrijft William het volgende: “Een fijne Vaderdag gewenst aan vaders en grootvaders over de hele wereld!”