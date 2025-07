William deelt persoonlijke boodschap voor Engels vrouwenelftal

Prins William heeft op sociale media een persoonlijke boodschap gedeeld voor het Engelse vrouwenelftal. Op Instagram moedigt hij de ploeg aan voorafgaand aan de EK-finale tegen Spanje.

“Veel succes morgen aan de Lionesses. De natie is zo trots dat jullie de finale hebben bereikt, na een paar verbluffende comebacks!” schrijft hij. “We juichen jullie allemaal toe! W. “

William reist naar verwachting zondag naar Zwitserland om de wedstrijd in Bazel bij te wonen. Of andere leden van het Britse koningshuis aanwezig zullen zijn, is niet bekend. De Spaanse royals, waaronder prinses Leonor en Infanta Sofía, worden wel bij de wedstrijd verwacht.