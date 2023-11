William en Catherine aangekomen bij Royal Variety Performance

De Britse prins William en prinses Catherine zijn samen met kroonprinses Victoria van Zweden en haar man prins Daniel gearriveerd bij de Royal Albert Hall in Londen. Het viertal is donderdagavond aanwezig bij de Royal Variety Performance. Het gala wordt jaarlijks op de Britse televisie uitgezonden.

Op beelden van Britse royaltyjournalisten op X is te zien dat prins William een donkerblauw satijnen pak draagt en prinses Catherine een lichtblauwe jurk met lange mouwen, die door een split deels open zijn. Bij aankomst is het stel in gesprek met twee vrouwen. “Ik ben verliefd op je outfit”, zegt Catherine tegen een van hen.

Kroonprinses Victoria en prins Daniel volgen de prins en prinses van Wales op de voet. Op de beelden is te zien dat Victoria een zwarte jurk draagt en Daniel een zwart pak.

Victoria en Daniel zijn in de ochtend op Windsor Castle ontvangen door prins William en prinses Catherine. De twee brengen een driedaags bezoek aan Groot-Brittannië. De Zweedse en Britse troonopvolgers kennen elkaar goed en zijn verre familie van elkaar. Victoria en William stammen namelijk allebei af van de Britse koningin Victoria (1819-1901).