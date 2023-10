William en Catherine afzonderlijk naar rugbyduels in Frankrijk

Prins William en prinses Catherine reizen komend weekend allebei naar Frankrijk voor het WK rugby. William en Catherine gaan wel los van elkaar naar een wedstrijd in Marseille, heeft Kensington Palace vrijdag bekendgemaakt.

De prins is zaterdag bij de wedstrijd tussen Wales en Argentinië. Een dag later woont zijn echtgenote het duel tussen Engeland en Fiji bij.

De reden dat ze solo-supporter zijn, is dat ze rivaliserende teams steunen. Zo is William beschermheer van de Welsh Rugby Union en is Catherine beschermvrouw van de Engelse rugbybond.