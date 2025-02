William en Catherine bakken cakejes tijdens bezoek in Wales

De Britse prins William en zijn vrouw prinses Catherine hebben woensdag een bezoek gebracht aan het zuiden van Wales. In het plaatsje Pontypridd hielp het stel mee met het bakken van Welsh cakes.

William en Catherine doken volgens Britse media enthousiast de keuken in om het deeg te kneden en vervolgens uit te rollen met een deegroller. Daarbij hield het paar elkaar nauwlettend in de gaten. “Is dit te dik?”, vroeg de prins, terwijl hij vergelijkend naar het resultaat van zijn vrouw keek.

De prins en prinses gebruikten daarna vormpjes om de cakejes uit te steken voordat ze op een bakplaat werden gelegd. Catherine was onder de indruk van Williams inspanningen. “Die zijn zo mooi. Hoe heb je dat gedaan?”, vroeg ze aan haar man. William reageerde daar grappend op door te vertellen dat zijn “verbluffende bakkunsten” afkomstig zijn van The Great British Bake Off-jurylid Mary Berry. “Ze heeft me alles geleerd wat ik moet weten.”

De eigenaresse van The Welsh Cake Shop was ook positief. “Ze deden het heel goed”, zei Theresa Connor na afloop tegen The Telegraph. “Ze zeiden dat ze nog nooit Welsh cakes hadden gemaakt. Ze waren verrassend goed, allebei goede bakkers.”