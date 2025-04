William en Catherine bedanken eilandbewoners Iona en Mull

Prins William en prinses Catherine hebben de eilandbewoners van Iona en Mull bedankt voor de hartelijke ontvangst. De Britse royals waren dinsdag ook al op de twee kleine Schotse eilanden, ze vierden toen hun huwelijksdag.

“Bedankt aan iedereen op de eilanden van Iona en Mull voor twee fantastische dagen”, schrijven William en Catherine op Instagram bij een video met hoogtepunten van hun bezoek. “Het was echt een genot om zoveel prachtige mensen te ontmoeten! Het was geweldig om de ware gemeenschapsgeest in de Inner Hebrides te zien en te aanschouwen hoe jullie het milieu en elkaar beschermen.”

Tijdens hun bezoek hebben William en Catherine onder meer een wandeling door het bos gemaakt en spraken zij met marktkraamhouders. Volgens Britse media, waaronder de BBC, verbleven de prins en prinses na hun officiële verplichtingen in een huisje op Mull.