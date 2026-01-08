William en Catherine bedanken zorgpersoneel in virusseizoen

Prins William en prinses Catherine hebben hun eerste publieke optreden van het jaar achter de rug. Het paar bracht donderdag een bezoek aan een ziekenhuis in Londen. De prins zou eigenlijk alleen gaan, maar de prinses wilde haar man graag vergezellen om het personeel te bedanken voor hun inzet tijdens de winterperiode, meldde Kensington Palace aan Britse media.

De prins en prinses van Wales verrasten het zorgpersoneel tijdens hun theepauze en spraken met hen over de druk van het winterse virusseizoen. Vorige maand bereikten griepgevallen in Britse ziekenhuizen een recordhoogte, waardoor personeel onder druk kwam te staan.

Ook ontmoetten William en Catherine enkele vrijwilligers, onder meer iemand die werkt met mensen die een chemotherapie ondergaan. De vrouw vertelde het paar dat patiënten en bezoekers soms “urenlang” moesten wachten, en dat kwam de prins en prinses bekend voor. “Ik weet het”, zei Catherine daarop, om vervolgens tegen haar echtgenoot te zeggen: “en jij weet het ook”.

Het bezoek komt enkele dagen voordat het een jaar geleden is dat Catherine aankondigde dat ze in remissie was van kanker. Ze onderging zelf ook maandenlang chemotherapie.