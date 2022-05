William en Catherine beginnen aan tweedaagse Schotlandreis

De Britse prins William en zijn vrouw Catherine zijn woensdag begonnen aan hun tweedaagse trip door Schotland. Het stel gaat naar Glasgow en Edinburgh om zich daar te verdiepen in het lokale vrijwilligerswerk en organisaties die zich inzetten voor mentale gezondheid.

De prins en de hertogin van Cambridge bezoeken onder meer de wijk Kennishead in Glasgow. Daar zet de organisatie Wheatley Group zich in voor mensen zonder woning of met een achterstand. Door het beschikbaar stellen van sociale huurwoningen moet dakloosheid tegengegaan worden. Op de universiteit van Glasgow praten William en Catherine met studenten over hun mentale gesteldheid, maar ook met mensen die onderzoek doen daarnaar.

In zijn eentje gaat prins William ook naar Hearts Football Club. De sportorganisatie zet zich met het zogenoemde Changing Room-programma in voor mannen tussen de 30 en 64 jaar oud. De mannen spelen voetbal en leren daarnaast te praten over hun mentale problemen.