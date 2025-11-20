William en Catherine beleven ‘magische avond’ in Londen

William en Catherine hebben woensdag een “magische avond” beleefd bij de Royal Variety Performance. Dat schrijven de prins en prinses van Wales in een bericht op Instagram. Het jaarlijkse muziekevenement vond plaats in de Royal Albert Hall in Londen.

“Dankbaar voor alle ongelooflijke talenten op het podium en de toegewijde teams achter de schermen voor het creëren van zo’n geweldige avond”, is te lezen onder de video. “Een indrukwekkende herinnering aan waarom het zo belangrijk is om cultuur te ondersteunen.” Het jaarlijkse evenement is bedoeld om geld in te zamelen voor de Royal Variety Charity, ter ondersteuning van mensen uit de entertainmentindustrie. Tijdens de show kregen William en Catherine optredens van Jessie J en Laufey te zien.

Toen het paar de artiesten na afloop ontmoette, vond er een omhelzing plaats tussen Catherine en Jessie J. De 37-jarige zangeres onderging eerder dit jaar een borstamputatie als gevolg van borstkanker. “Ik wil u gewoon een knuffel geven, kanker zet het leven echt in perspectief”, zei ze tegen de prinses, die vorig jaar ook werd getroffen door de ziekte.