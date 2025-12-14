William en Catherine betuigen medeleven na aanval Bondi Beach

De gedachten van prins William en prinses Catherine zijn zondag “bij alle Australiërs na de verschrikkelijke aanval op Bondi Beach”. Dat schrijven de Britse prins en zijn echtgenote op sociale media na de dodelijke aanslag op een Joodse chanoekaviering in Australië. Zeker twaalf mensen kwamen daarbij om het leven.

“We betuigen ons diepste medeleven aan de families en vrienden van degenen die hun leven hebben verloren en staan zij aan zij met de Joodse gemeenschap in hun verdriet”, aldus de Britse troonopvolger en zijn vrouw. “We denken ook aan de moed van de hulpverleners, in het bijzonder de twee gewonde agenten.”

De dodelijke schietpartij bij Bondi Beach betrof vermoedelijk een terroristische daad, meldden de premier van New South Wales en de politiecommissaris in een persconferentie. Volgens de premier was de daad gericht tegen de Joodse gemeenschap in Sydney.