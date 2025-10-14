William en Catherine bezoeken brandweerlieden in Noord-Ierland

William en Catherine, de prins en prinses van Wales, hebben dinsdag een onaangekondigd bezoek gebracht aan jonge brandweerlieden in Noord-Ierland. In het land is het momenteel de Week van de Brandveiligheid.

William en Catherine verrasten de pas gediplomeerde brandweerlieden in het opleidingscentrum in Cookstown. Het paar werd in een brandweerwagen over het terrein gereden en bekeek verschillende locaties. De prins en prinses kregen onder meer een demonstratie van een reddingsoperatie op het water te zien. Ook deden ze allebei mee aan oefeningen met touwwerpen.

Op Instagram blikken William en Catherine terug op hun bezoek. “Een instelling van wereldklasse die helpt bij het opleiden van de volgende generatie brandweerlieden”, schrijft het paar onder een aantal foto’s.