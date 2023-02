William en Catherine bezoeken set The Rings of Power

De Britse prins William en zijn vrouw Catherine hebben onlangs in de Engelse plaats Ascot de set bezocht van de Lord of the Rings-serie The Rings of Power, melden Britse media. Twee van hun drie kinderen, de 9-jarige George en de 7-jarige Charlotte, gingen ook mee. Voor de 4-jarige Louis was de rondleiding te laat in de avond.

Het gezin kreeg een tour door de filmstudio, ontmoette enkele belangrijke castleden en kon rekwisieten bekijken. Media schrijven dat Williams een groot fan is van de Lord of the Rings-filmreeks en dat de kroonprins meteen de kans greep om de studio te bezoeken.

The Hobbit-acteur Martin Freeman zei eerder al eens dat William een groot fan is van de fantasyreeks en van auteur J.R.R. Tolkien. Volgens Freeman wist William “alle feiten over Middle-Earth”, de wereld waarin The Lord of the Rings zich afspeelt.

Afgelopen oktober begonnen de opnames voor het tweede seizoen van The Rings of Power. Het eerste seizoen werd tijdens de pandemie in achttien maanden tijd opgenomen in Nieuw-Zeeland. Amazon telde zo’n 465 miljoen dollar (ongeveer 471 miljoen euro) neer voor de ontwikkeling van The Rings of Power, waardoor het de duurste serie ooit gemaakt is.