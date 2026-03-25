William en Catherine bij installatie aartsbisschop van Canterbury

William en Catherine, de prins en prinses van Wales, hebben woensdagmiddag de installatie van het eerste vrouwelijke hoofd van de Anglicaanse Kerk Sarah Mullally bijgewoond. Mullally is de 106e aartsbisschop van Canterbury en religieus leider van circa 85 miljoen anglicanen in de wereld.

Naast William en Catherine was ook de Britse premier Keir Starmer bij de plechtigheid aanwezig. De Britse troonopvolger en zijn vrouw maakten vorige maand al kennis met de nieuwe aartsbisschop. Eerder legde Mullally, voorheen bisschop van Londen, de eed af bij koning Charles.

Mullally’s voorganger Justin Welby stapte in 2024 op. De aartsbisschop kreeg kritiek omdat hij te weinig zou hebben ondernomen tegen seksueel misbruik binnen de kerk.