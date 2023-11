William en Catherine blikken terug op en met prijswinnaars

William en Catherine hebben dit jaar weer de nodige lintjes en onderscheidingen uitgereikt en blikken daar dinsdag op terug. In een kort filmpje op X komen enkele bekende Britse sporters aan het woord die dit jaar door de prins en prinses zijn onderscheiden.

“Ik had nooit gedacht dat ik ooit voor Engeland zou uitkomen toen ik op 9-jarige leeftijd een bal oppakte, laat staan de carrière die ik heb gehad”, zegt voormalig rugbyster Sarah Hunter. De oud-aanvoerster van Engeland is benoemd tot commandeur van het Britse Rijk (CBE). “Ik kan niet echt onder woorden brengen hoeveel dit voor mij betekent en hoe trots ik erop ben.”

Eerder dit jaar werd ook de Nederlandse Sarina Wiegman benoemd tot commandeur. Zij kreeg haar lintje uit handen van prins William. Wiegman leidde als bondscoach de Engelse voetbalsters in 2022 naar winst op het Europees kampioenschap door Duitsland in de finale met 2-1 te verslaan. Dit jaar verloor ze met haar ploeg in de WK-finale met 1-0 van Spanje.

MBE

Ook voetballer Jonny Evans van Manchester United kreeg dit jaar een lintje van prins William. “Om erkend te worden door de mensen die mij genomineerd hebben en om lid van het Britse Rijk te zijn, is een droom die uitkomt”, zegt de Noord-Ier. Ook scheidsrechter Amy Fearn was trots op haar MBE-onderscheiding. “Het is een groot voorrecht dat iemand je voordraagt. Het is echt een eer en een geweldig gevoel.”

“We ronden weer een geweldig jaar af waarin we op Buckingham Palace onderscheidingen hebben uitgereikt aan inspirerende mensen”, schrijven William en Catherine bij het filmpje van de prijswinnaars. “Heel veel dank aan iedereen voor wat jullie hebben gedaan en blijven doen.”