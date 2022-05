William en Catherine breken in op radiostations

Prins William en zijn vrouw Catherine hebben vrijdagavond ingebroken op alle radiozenders in het Verenigd Koninkrijk. De Cambridges waren om 10.59 uur lokale tijd overal te horen met een korte boodschap om het belang van de zorg voor psychische gezondheid te benadrukken.

William en Catherine wilden het in hun Mental Health Minute hebben over eenzaamheid. “We bevinden ons allemaal ergens anders”, zei de prins. “Niet alleen fysiek, maar ook mentaal”, vulde zijn vrouw aan. “En we kunnen ons soms allemaal eenzaam voelen”, vervolgde William.

De fysieke afstand tijdens de coronapandemie heeft mensen volgens William herinnerd aan het belang van menselijk contact. De prins roept luisteraars op wat meer naar elkaar om te kijken. Dat kan volgens Catherine met bijvoorbeeld een telefoontje of appje. “Of vraag ze om een kopje thee te drinken of samen een wandeling te maken”, stelde William voor. Zulke gebaren maken “een groot verschil en zorgen ervoor dat we ons minder eenzaam voelen”, concludeerde Catherine.