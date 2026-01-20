William en Catherine curlen in Schotland

Prins William en zijn vrouw Catherine hebben dinsdag een sportief bezoek gebracht aan Schotland. De prins en prinses van Wales gingen in de stad Stirling naar de National Curling Academy, om sporters die volgende maand in actie komen tijdens de Olympische Winterspelen succes te wensen.

De prins en prinses gingen tijdens het bezoek zelf ook het ijs op om de sport uit te proberen. Hoewel Williams eerste poging een stuk beter ging dan die van zijn vrouw, kwam Catherine volgens Express als winnaar uit de bus in het vriendschappelijke onderonsje.

William en Catherine, die in Schotland bekendstaan als de hertog en hertogin van Rothesay, gingen dinsdag ook naar Falkirk. Daar maakte het stel een tussenstop bij het bekende kunstwerk The Kelpies. Het Britse hof deelde op sociale media een foto van het koppel bij het kunstwerk, dat bestaat uit twee metershoge beelden van paardenhoofden.