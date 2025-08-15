William en Catherine dankbaar voor troepen in Zuidoost-Azië

Prins William en prinses Catherine staan vrijdag stil bij de tachtigste verjaardag van VJ Day, de dag waarop de overwinning van de geallieerden op Japan en het einde van de Tweede Wereldoorlog worden gevierd. De prins en prinses van Wales delen een story met een foto van een monument ter ere van VJ Day.

“Vandaag, op de tachtigste verjaardag van VJ Day, gedenken we de moed, de offers en de veerkracht van hen die gediend hebben”, schrijven William en Catherine. “Vandaag denken we in het bijzonder aan de Britse troepen en die van het Gemenebest die in Zuidoost-Azië hebben gevochten. We zijn een blijvende schuld verschuldigd aan de generatie die zoveel heeft gegeven en aan wie we altijd dankbaar zullen blijven. Opdat we niet vergeten.”

Koning Charles deelde vrijdag ook een boodschap ter ere van VJ Day. Daarin zei hij onder meer dat oorlog “ieder aspect van het leven” raakt en dat samenwerken “een belangrijke les voor onze huidige tijd” blijft.