William en Catherine delen nieuwe foto voor Valentijnsdag

De Britse prins William en zijn vrouw Catherine hebben zaterdagochtend op Valentijnsdag een nieuwe foto gedeeld op Instagram. “Fijne Valentijnsdag”, schrijft het paar bij de zwart-witfoto.

De prins en prinses van Wales hebben zich in de natuur laten vastleggen door fotograaf Josh Shinner. Op het portret is te zien hoe het stel in vrijetijdskleding naast elkaar zit.

William en Catherine stapten na een jarenlange relatie op 29 april 2011 in het huwelijksbootje. Het paar heeft drie kinderen: prins George (2013), prinses Charlotte (2015) en prins Louis (2018).