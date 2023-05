William en Catherine delen nog een foto voor verjaardag Charlotte

Prins William en prinses Catherine van Wales hebben dinsdag nog een foto ter ere van de achtste verjaardag van hun dochter Charlotte gedeeld. Op het plaatje is de enige dochter van het paar te zien met de zwarte gezinshond, cockerspaniel Orla.

“Bedankt voor alle verjaardagswensen”, valt te lezen bij de foto van Charlotte en Orla. De foto is in tegenstelling tot de foto die William en Catherine dinsdagochtend al deelden niet gemaakt door de prinses van Wales. Milkie Pilkington is de fotografe.

Op de foto die eerder al werd gedeeld poseerde Charlotte lachend in een stoel. “We wensen prinses Charlotte een hele fijne verjaardag”, schreven haar ouders bij de foto op sociale media. Charlotte heeft nog een oudere broer, George (9), en een jonger broertje genaamd Louis (5).