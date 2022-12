William en Catherine delen tekening van George op kerst

Prins William en zijn vrouw Catherine hebben op eerste kerstdag een tekening van hun zoon George gedeeld op Twitter. Op de tekening is een rendier te zien in de vallende sneeuw.

“Fijne kerst!”, schreven de prins en prinses van Wales bij de foto van de tekening. Boven de tekening staan de woorden ‘door George’, waardoor duidelijk is dat de 9-jarige zoon van het stel de tekening heeft gemaakt.

William, Catherine, George en hun 7-jarige dochter Charlotte waren zaterdag nog te zien in de tv-uitzending Together at Christmas, de dienst die door prinses Catherine werd geïnitieerd. Tijdens de dienst werd stilgestaan bij het overlijden van koningin Elizabeth in september.