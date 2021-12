William en Catherine denken aan mensen die andere kerst hebben

Prins William en zijn echtgenote Catherine hebben op eerste kerstdag hun kerstgedachte met de wereld gedeeld. Op Twitter lieten ze zaterdag weten aan iedereen te denken die vanwege het coronavirus een andere kerst heeft dan gepland.

In het bijzonder noemt het echtpaar mensen die alleen zijn of die zich vanwege het virus moeten afzonderen van geliefden. De hertogin van Cambridge en de prins vermeldden ook de “geweldige medewerkers van het nationale zorgsysteem” en hun inzet voor hen die dat nodig hebben niet te vergeten met kerst.

De prins en zijn vrouw brengen deze kerst door met de familie van Catherine in Norfolk. Het is nog niet duidelijk of ze voor vertrek naar het Engelse graafschap een bezoekje aan koningin Elizabeth brengen.