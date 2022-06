William en Catherine diep bedroefd door overlijden podcastmaker

De Britse prins William en zijn vrouw Catherine hebben met verslagenheid gereageerd op het overlijden van Deborah James. De Britse omroep BBC maakte woensdag bekend dat James, die onder meer de podcast You, Me and the big C presenteerde, op 40-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van darmkanker.

“We zijn erg verdrietig om te horen van het hartverscheurende nieuws over Dame Deborah. Onze gedachten zijn bij haar kinderen, haar familie en geliefden”, schrijven William en Catherine op Twitter. “Deborah was een inspirerende en dappere vrouw, wier nalatenschap zal voortleven.”

William had in mei nog een ontmoeting met James. Hij bracht toen een verrassingsbezoek aan haar huis om haar de titel Dame te overhandigen. James kreeg de titel in de Britse ridderorde, omdat ze miljoenen euro’s heeft ingezameld voor onderzoek naar kanker. Ook William en zijn vrouw hebben gedoneerd aan het Bowelbabe-fonds, dat werd gelanceerd nadat James had bekendgemaakt dat ze in de laatste fase van haar leven was beland.