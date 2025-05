William en Catherine diepbedroefd door drama in Liverpool

Prins William en zijn vrouw prinses Catherine zijn “diepbedroefd” door het drama in Liverpool. Daar reed maandag een auto in op een menigte, waardoor tientallen mensen gewond raakten. Er was een feestvierende menigte op de been om te vieren dat Liverpool de Premier League heeft gewonnen.

“Wat een vreugdevolle viering had moeten zijn eindigde in een tragedie”, aldus William en Catherine in een bericht op sociale media. “Onze gedachten zijn bij de gewonden en de hulpdiensten ter plaatse.”

Koning Charles deelde eerder ook namens zijn vrouw koningin Camilla een bericht waarin hij stelde “geschokt” te zijn door de gebeurtenissen in Liverpool. Hij dankte in een bericht op sociale media ook alle hulpdiensten die de gewonden hebben geholpen.