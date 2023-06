William en Catherine feliciteren Manchester City met winst FA Cup

Prins William en prinses Catherine hebben voetbalclub Manchester City gefeliciteerd met het winnen van de FA Cup, het belangrijkste bekertoernooi van Engeland. Dat deden de prins en prinses van Wales zaterdag op Twitter.

“FA Cup finaledag!”, luidt het bericht op Twitter, waarbij ook een video van de finalewedstrijd zaterdag wordt gedeeld. Daarin is ook William te zien die aanwezig was bij de wedstrijd, die eindigde met een stand van 2-1. “Gefeliciteerd @ManCity met een geweldige #FACupFinal-winst, de laatste in een opmerkelijk seizoen.”

Ook de verliezers van de wedstrijd, Manchester United, worden niet door de prins en prinses van Wales vergeten. “Sterkte aan @manutd, jullie hebben jullie fans trots gemaakt.”

Manchester City heeft de FA Cup voor de zevende keer gewonnen.