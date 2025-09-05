William en Catherine gaan overleden hertogin van Kent missen

Prins William en prinses Catherine hebben bedroefd gereageerd op het overlijden van Katharine, de hertogin van Kent. “Ze zal gemist worden in de familie”, staat in een bericht van het prinselijk paar op Instagram.

“Onze gedachten gaan vandaag uit naar de hertog van Kent en zijn familie, in het bijzonder George, Helen en Nicholas”, laten William en Catherine weten. “De hertogin heeft zich onvermoeibaar ingezet om anderen te helpen en steunde vele goede doelen, onder andere door haar liefde voor muziek.”

Het Britse hof maakte eerder vrijdag bekend dat de hertogin van Kent op 92-jarige leeftijd is overleden.