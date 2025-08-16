William en Catherine gaan verhuizen

Het gezin van prins William gaat verhuizen. Volgens Britse media verlaten William, prinses Catherine en hun kinderen hun woning Adelaide Cottage, om later hun intrek te nemen in Forest Lodge.

Een woordvoerder van Kensington Palace bevestigt dat later dit jaar een verhuizing plaatsvindt. Volgens The Sun betalen de prins en prinses zelf voor de woning en renovaties. Een heel verre verhuizing wordt het overigens niet. The Independent schrijft dat het nieuwe pand in Windsor Great Park slechts 4 mijl (ruim 6 kilometer) van hun huidige woning ligt.

Het gezin van William verhuisde in de zomer van 2022 van Kensington Palace in Londen naar Adelaide Cottage.