William en Catherine halen pizza na actieve dag in natuurpark

De Britse prins William en zijn vrouw prinses Catherine hebben een actieve dag achter de rug in een natuurpark in Wales. De twee liepen mee met een reddingsteam en daar hoorde een abseiltraining in een kloof bij. Na afloop haalden de prins en prinses pizza voor het hele team.

Op beelden is te zien dat William en Catherine met hun armen vol pizzadozen lopen na een bezoekje aan een pizzamaker in een foodtruck op een parkeerplaats in Merthyr Tydfil. Ze bestelden in totaal 22 pizza’s, waaronder met peperoni, barbecuekip en geitenkaas.

De eigenaar van de foodtruck noemde het bezoek van de prins en prinses tegen People “surreëel”. “De prinses vroeg of we zelf ons eigen deeg maken, en ze zei dat ze het geweldig vindt om zelf pizza met de kinderen te maken.”

De 40-jarige William en 41-jarige Catherine hadden hun ‘junkfood’ verdiend want ze hadden ondanks het natte en winderige weer een sportieve dag achter de rug. Ze liepen mee met het Central Beacons Mountain Rescue Team, dat dit jaar zestig jaar bestaat. Behalve abseilen hoorden daar ook medische oefeningen en een reddingsdemonstratie met zoekhonden bij.