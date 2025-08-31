William en Catherine herdenken overleden fotografe

Prins William en prinses Catherine herdenken zondag de in november overleden fotografe Liz Hatton. “Vandaag, op wat haar 18e verjaardag had moeten zijn, denken we aan haar”, laten ze weten via Instagram.

Hatton overleed aan een zeldzame vorm van kanker. Het prinselijk paar ontmoette haar in oktober op Windsor Castle en had eerder dit jaar een ontmoeting met haar familie.

Op Windsor Castle staat sinds zondag een foto van Hatton tentoongesteld. Volgens de prins en prinses van Wales was ze een “getalenteerde jonge fotograaf wiens creativiteit en kracht ons beiden heeft geïnspireerd”.