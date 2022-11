William en Catherine herdenken overleden rugbyer Doddie Weir

Prins William en Catherine hebben op Twitter hun steun betuigd aan de nabestaanden van Doddie Weir. De Schotse rugbyspeler is op 52-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van motorneuronziekte (MND). Daarbij worden de motorische zenuwcellen aangetast.

“Doddie Weir was een held – we zijn zo verdrietig dat hij is overleden”, schrijft het stel. “Zijn gigantische talent op het veld en zijn onvermoeibare inzet voor aandacht voor MND waren een grote inspiratie.”

Het stel zegt dat hun gedachten zijn bij de nabestaanden van Weir. “Hij zal enorm gemist worden in de gehele rugbywereld.”