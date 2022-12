William en Catherine herdenken overleden voetballer Pelé

Prins William en prinses Catherine van Wales staan stil bij de overleden Braziliaanse voetballer Pelé. Via social media delen zij een bericht ter ere van de voetballegende.

William en Catherine zijn momenteel met vakantie, maar hebben hun socialmediapauze onderbroken om Pelé te eren.

De voetbalgrootheid overleed donderdag op 82-jarige leeftijd. Hij lag sinds eind vorige maand in São Paulo in het ziekenhuis met darmkanker. Ook had hij problemen aan zijn nieren en hart. Maandag wordt hij met een wake herdacht, dinsdag volgt de uitvaart.

In Brazilië is een periode van drie dagen van nationale rouw afgekondigd wegens de dood van de voetballer.